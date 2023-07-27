محافظ شمال سيناء يسلم صيادي العريش وسائل تعزيز السلامة البحرية

سلم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، 25 من صيادي الأسماك في مدينة العريش، وسائل تعزيز السلامة البحرية، في حضور علي غيط، مدير عام التضامن الاجتماعي، خالد زايد، مدير المشروعات في إحدي الجمعيات الاهلية بشمال يسناء والدكتور عزت مرزوق عميد معهد الدراسات البيئية سابقا بجامعة العريش.

وأكد المحافظ، أن مهنة الصيد ستكون سندًا للتنمية الحقيقة في محافظة شمال سيناء، موجهًا الشكر على تدريب الصيادين وتزويدهم بوسائل تعزيز التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ إلي اهتمام مؤسسات الدولة بالعاملين في مجال الصيد، سواء في بحيرة البردويل أو البحر المتوسط، حيث يتم دعمهم ماديًا بصورة شهرية بمبلغ 1000 جنيه نتيجة توقف الصيد بسبب الظروف التي تمر بها شمال سيناء، بجانب دعم وزارة التضامن الاجتماعي لصيادي المحافظة بتسليمهم أدوات ومستلزمات الصيد بالمجان «بدل صيد-كزلوك-شباك الصيد» ضمن المبادرة الرئاسية «بر أمان».

وأعلن المحافظ، انشاء ميناء للصيد في مدينة العريش، حيث يجري حاليًا اختيار المكان المناسب للميناء، لافتًا إلي عدم خروج أي صياد من ميناء العريش البحري، الا بعد انشاء ميناء الصيد الجديد.

بدوره قال الدكتور خالد زايد رئيس فريق العمل بإحدي الجمعيات الاهلية بشمال سيناء ، أن ورشة تدريب الصيادين تأتي ضمن أنشطة مكون الثروة السمكية بمشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء والذى يأتي فى اطار وتماشيا مع محور الاستدامة البيئية ومحور جودة الحياة وهما المحورين الأول والخامس من رؤية مصر 2030.

أضاف زايد، أنه في ختام الورشة التي استمرت 5 أيام قامت الجمعية بتسليم وسائل تعزيز السلامة البحرية "سترة نجاة- بدلة صيد- اطواق نجاة-كشافات يدوية" للصيادين المشاركين في الورشة وعددهم 25 صيادًا، معلنًا عن انشاء مركزين لخدمة الصيادين في العريش وبئر العبد.