3 قرارات من النيابة بشأن مقتل عامل على يد مسجلي خطر بحدائق القبة

أمرت جهات التحقيق بحدائق القبة، اليوم بعرض جثة عامل لقي مصرعه على يد مسجلي خطر طعناً بسلاح أبيض ، على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، كما أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي ، وطالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على مسجلي خطر قتلا عامل بسبب خلافات بينهما بمنطقة حدائق القبة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا باستقبال إحدى المستشفيات لجثمان أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق "مصاب بجرح نافذ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (شقيق المتوفى، وآخر)، وبسؤالهما أقرا بقيام شخصين بالتعدى على المتوفى محدثين إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات بينهم، وعقب التأكد من صحة أقوالهم تم تحديد المتهمان، وتبين أن لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بأنه عقب إكتشاف أحدهما قيام المجنى عليه بالاستيلاء على بعض المنقولات من الشقة سكنه أثناء إقامته لديه فقام بالاستعانة بالمتهم الثانى وتوجها لمحل سكن المجنى عليه واصطحباه للشقة محل الواقعة، وتعديا عليه بالضرب بإستخدام (سلاح أبيض "مطواة " - خرطوم مياه - قطعة خشبية مدببة).

وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة وأقرا بتخلصهما من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.