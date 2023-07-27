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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة: النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام إلى ٢٣٥ درجة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ من ٢٤٥ درجة الي ٢٣٥ درجة والقبول بفصول الخدمات اقل من الثانوي العام ٤٠ درجة، استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور  .
وأكد ايمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم انه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة مع الحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

الثانوي العام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تنسيق القبول بالثانوى العام مديرية التربية والتعليم