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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الاتحاد الأفريقي: زيلينسكي وضع شروطا مسبقة قبل أي محادثات مع موسكو

رئيس الاتحاد الافريقي
رئيس الاتحاد الافريقي
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كشف رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، غزالي عثماني، عن أن الرئيس الأوكراني، فولوديميرزيلينسكي، يرغب بوضع شروط مسبقة قبل الانخراط في أي محادثات مع موسكو، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس.

وقال "عثماني" إن "زيلينسكي" خيّب توقعات دول المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية، بغيابه عن قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت في نيروبي منتصف الشهر الجاري.

وأضاف ردًا على سؤال حول نتائج زيارة أطراف المبادرة إلى كييف ولقائهم مع زيلينسكي الشهر الماضي: "قيّمنا الوضع بأكمله مع زيلينسكي وأوصيناه بالجلوس إلى طاولة النقاش".

وأردف: "للأسف يرغب بوضع شروط مسبقة قبل الانخراط في مباحثات مع موسكو، هذا أمر مفهوم ولكنه غير مبرر، لأننا نتناقش من أجل إيجاد حل، وإن كانت لدينا حلول قبل المناقشة، فلماذا نلجأ للمباحثات؟".

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