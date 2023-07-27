رئيس جامعة المنوفية: يجب الاهتمام بالقضية السكانية والحد من زيادتها

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أهمية تقديم كافة سبل الدعم الممكنة من الجامعة وتذليل العقبات التى تواجه تحسين المؤشرات السكانية للسيطرة على الزيادة السكانية والتي تلتهم جهود تحقيق التنمية، مشيراً إلى أهمية الاهتمام بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لمضاعفة معدلات التنمية وتحقيق المعادلة الصعبة في حل القضية السكانية هذا بالإضافة إلى السعي لتوفير فرص العمل عن طريق تفعيل مبادرة "رواد النيل" بالتنسيق مع بنك مصر والجهات الشريكة لجامعة المنوفية والتي تهدف لخفض معدلات البطالة ودعم التدريب المهني والتسويق والمعارض لخلق فرص عمل للشباب.

ومن جانبه التقى الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع لفيف من مديري مراكز تنمية الريف والتنمية المستدامة والطاقة الجديدة والمتجددة وممثلى جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية وممثل المحافظة في المبادرات، وذلك لمناقشة سبل تفعيل مبادرة "رواد النيل" لمناقشة خطط العمل التي يمكن تنفيذها من خلال وحدة السكان والجهات الشريكة لدعم الشباب بتوفير التدريب على ريادة الأعمال وكذلك الحرف والتوعية بالخدمات التى تقدمها الدولة لهم .

كما قامت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بتنظم قافلة طبية متكاملة إلى قرية طبلوها مركز تلا بالمنوفية بالتعاون مع محافظة المنوفية ومؤسسة حياة كريمة، و كلية الطب ومعهد الكبد القومي وكلية الصيدلة بالجامعة وإدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص ووحدة السكان ومدير وحدة حماية الطفل بديوان عام محافظة المنوفية ومديرية الشئون الصحية بالمنوفية، مما أسفر عن الكشف على 144 حالة جلدية، 14 حالة مخ وأعصاب، و 96 حالة باطنة، و٨٦ حالة أطفال و١٠٨ حالة عظام، و٦ حالات جراحة، و٨٤ حالة رمد، كما تم عقد ندوة عن التغذية العلاجية وتنظيم الأسرة وختان الإناث وبلغ عدد المستفيدين 55 شخصا، كما تم توفير الأدوية اللازمة للمرضى مجاناً.