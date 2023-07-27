ساعدنا في تحرير دول القارة.. رسائل بوتين خلال القمة الروسية الأفريقية

انطلقت قبل قليل أعمال القمة الروسية الأفريقية في نسختها الثانية، حيث استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيسي الاتحاد الأفريقية والمفوضية.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، أمام قادة الاتحاد الإفريقي، أن روسيا منفتحة على التعاون في كافة المجالات.



وجاءت أبرز رسائل بوتين كالتالي:

روسيا منفتحة على التعاون في كافة المجالات.

روسيا هي شريك مهم لأفريقيا.

دائما ما ساعدت روسيا أفريقيا في قضايا التحرير.

ساهمت الاستثمارات الروسية في التنمية الأفريقية.

القمة الروسية الأفريقية منصة هامة لمناقشة قضايا التعاون بين روسيا وأفريقيا وكذلك القضايا الدولية المؤثرة.

وتعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي اليوم الخميس بمدينة سانت بطرسبورج الروسية، فيما عقدت القمة الأولى في أكتوبر 2019 في سوتشي تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية.

ويشارك فى فعاليات القمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث وصل الرئيس أمس إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة الأفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذاً في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

كما شهدت الزيارة أيضاً لقاء الرئيس مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.