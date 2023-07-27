خبير علاقات دولية: القمة الروسية الأفريقية تأتي في إطار الانفتاح على كل الدول

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنّ القمة الروسية الأفريقية إحدى نتاج السياسة المصرية فيما يتعلق بتغيير المعادلة القديمة التي تربط أفريقيا بالعالم الخارجي، حيث تأتي في إطار الانفتاح على كل القوى الدولية.



وأضاف، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: «المعادلات القديمة كانت تقوم على أن أفريقيا مصدر لتوريد المواد الخام وتصريف المنتجات، أما المعادلة الجديدة، فهي أن أفريقيا أولى بمواردها ولديها القدرة على التنمية وتوظيف الموارد البشرية والطبيعية وإقامة علاقات شراكة مع كل دول العالم».



وتابع: «في هذا الإطار، وجدنا تنافس دولي تجسد في القمة الصينية الافريقية والقمة اليابانية الأفريقية والقمة الأمريكية الأفريقية، وبالتالي، فقد أصبح لأفريقيا موقع مختلف على الخريطة السياسية والاقتصادية العالمية، وفي عام 2019 تم تدشين القمة الروسية الأفريقية أثناء ترؤس مصر الاتحاد الأفريقي».

