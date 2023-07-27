الدولار يتكبد خسائر طفيفة مع تزايد المراهنات بانتهاء دورة رفع الفائدة

تكبد الدولار خسائر طفيفة، اليوم الخميس، بعد أن قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) بما توقع البعض أن يكون آخر رفع لسعر الفائدة، فيما يتحول تركيز السوق إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وكان رفع المجلس أمس الأربعاء أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا، وهي المرة الحادية عشرة التي يرفع فيها البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة في آخر 12 اجتماعا له.

وبينما ترك رئيس المجلس جيروم باول الباب مفتوحا أمام زيادة أخرى في سبتمبر، استبعد المتعاملون حدوث ذلك، مما أدى إلى انخفاض الدولار في التعاملات الآسيوية اليوم.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.8 بالمئة إلى 0.6259 دولار في أحدث تعاملات، وذلك بعد أن ارتفع في وقت سابق بأكثر من واحد بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 0.6274 دولار.

كما قفز الدولار الأسترالي بما يقرب من واحد بالمئة إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 0.68195 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 100.81، بينما لامس الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في أسبوع عند 1.29735 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الإسترليني في أحدث تعاملات 0.19 بالمئة إلى 1.2964 دولار.

وارتفع اليورو 0.18 بالمئة إلى 1.11035 دولار.

وتقدم الين الياباني 0.3 بالمئة تقريبا مقابل الدولار الأميركي إلى 139.84 في أحدث تعاملات.

وفي مقابل نزول الدولار، ارتفع اليوان في كل من الأسواق الداخلية والخارجية، إذ صعد في الخارج بما يقرب من 0.5 بالمئة إلى 7.1170 للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ منتصف يونيو.