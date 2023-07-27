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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

مكتبة مصر الجديدة تقدم العرض المسرحي "تنفيذ أوامر"

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يستضيف  مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة فى السابعة من مساء غد الجمعة ، العرض المسرحي «تنفيذ أوامر» لفرقة هليوبوليس فيلم.

العرض من تأليف الفنان زياد طارق، ورؤية وإخراج بلال الملاح، ومن بطولة عدد من المواهب والنجوم  الصاعدة، ويأتي العرض في إطار قالب كوميدي درامي .

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة ان الأمسية الفنية تأتى من منطلق استراتيجية الجمعية التى تؤمن بأن الفن يسهم في تهذيب الذوق العام وصقله لدى الإنسان المتلقي، لأن الفن هو الجمال والإقبال عليه يسمو بالإنسان إلى القيم الإنسانية الإيجابية ، كما يسهم أيضاً في التعرف على قضايا المجتمع وطريقة معالجة تلك القضايا بطرق محببة للنفس وجذابة لترسخ في الذهن القيم الإنسانية النبيلة

العرض المسرحي تنفيذ أوامر مكتبة مصر الجديدة مسرح مكتبة مصر الجديدة