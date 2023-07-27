الولايات المتحدة.. وفاة 3 جنود مارينز تسممًا بالغاز داخل سيارة

أعلن مكتب شرطة مقاطعة بيندر الأمريكية، عن مصرع ثلاثة جنود من مشاة البحرية، حيث عثر على جثثهم في سيارة بولاية كارولاينا الشمالية يوم الأحد، نتيجة التسمم بأحادي أكسيد الكربون، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال بيان مكتب الشرطة: "اليوم 26 يوليو 2023، أجرى مكتب الفحص الطبي في كارولاينا الشمالية عمليات تشريح على جثث القتلى. وجميع الوفيات الثلاث ناجمة عن التسمم بأحادي أكسيد الكربون".

ويوم الثلاثاء، ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن ضباط إنفاذ القانون الأمريكيين يحققون في مقتل ثلاثة من مشاة البحرية، تم العثور على جثثهم في سيارة بولاية كارولاينا الشمالية.

وتم العثور على جثث جنود مشاة البحرية صباح يوم الأحد، وثلاثتهم برتبة عريف تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عاما.