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الخميس 27 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وفاة الشيخ سعيد بن زايد شقيق رئيس الإمارات

الشيخ سعيد بن زايد
الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان
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توفي الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، شقيق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في حين أعلنت دولة الإمارات الحداد لمدة 3 أيام.

ونعى الشيخ محمد بن زايد شقيقه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، فيما أعلن ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة الحداد الرسمي ثلاثة أيام، إلى جانب تنكيس الأعلام اعتبارا من اليوم الخميس.

وأصدر ديوان الرئاسة بيان النعي الآتي:

"بسم الله الرحمن الرحيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".

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