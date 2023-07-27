وفاة الشيخ سعيد بن زايد شقيق رئيس الإمارات

الخميس 27/يوليو/2023 - 01:30 ص

توفي الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، شقيق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في حين أعلنت دولة الإمارات الحداد لمدة 3 أيام.

ونعى الشيخ محمد بن زايد شقيقه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، فيما أعلن ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة الحداد الرسمي ثلاثة أيام، إلى جانب تنكيس الأعلام اعتبارا من اليوم الخميس.

وأصدر ديوان الرئاسة بيان النعي الآتي:

"بسم الله الرحمن الرحيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".