أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن، اليوم الخميس، هو ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
وأضافت الهيئة في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى ٤٠ درجة مئوية فى الظل، أما عن درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة ٤٣ درجة مئوية.
وجنوب الصعيد فدرجة الحرارة المحسوسة المتوقعة ٤٥ درجة مئوية.
لذا يجب:-
تناول السوائل الباردة والمياه.
ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.
عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة ساعة الذروة من الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا.
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ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تطلق تحذيرًا للمواطنين بشأن طقس اليوم
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن، اليوم الخميس، هو ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن، اليوم الخميس، هو ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.