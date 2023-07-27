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الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تطلق تحذيرًا للمواطنين بشأن طقس اليوم

الهيئة العامة للأرصاد
الهيئة العامة للأرصاد الجوية
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن، اليوم الخميس، هو ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء. 
وأضافت الهيئة في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى ٤٠ درجة مئوية فى الظل، أما عن درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة ٤٣ درجة مئوية.
وجنوب الصعيد فدرجة الحرارة المحسوسة المتوقعة ٤٥ درجة مئوية.
لذا يجب:-
 تناول السوائل الباردة والمياه.
ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة. 
عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة ساعة الذروة من الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا.

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