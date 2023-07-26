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الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك الأهلي المصري يطلق مركز اتصالات هاتفية على الرقم 15011

البنك الاهلي المصري
البنك الاهلي المصري
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أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق مركز اتصالات هاتفية خاص فقط بعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تقديم الدعم لأصحاب تلك المشروعات من خلال سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات نظرا للدور المهم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في مختلف محافظات الجمهورية.
يأتي إطلاق المركز كجزء من استراتيجية البنك الاهلي المصري بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الاتصال على الرقم 15011، حيث سيتولى فريق من المتخصصين المؤهلين مساعدة العملاء من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم المعلومات حول منتجات وخدمات البنك الاهلي المصري، وكذا الرد على كافة استفساراتهم وتوجيههم.

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