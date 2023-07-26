البنك الأهلي المصري يطلق مركز اتصالات هاتفية على الرقم 15011

أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق مركز اتصالات هاتفية خاص فقط بعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تقديم الدعم لأصحاب تلك المشروعات من خلال سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات نظرا للدور المهم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في مختلف محافظات الجمهورية.

يأتي إطلاق المركز كجزء من استراتيجية البنك الاهلي المصري بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الاتصال على الرقم 15011، حيث سيتولى فريق من المتخصصين المؤهلين مساعدة العملاء من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم المعلومات حول منتجات وخدمات البنك الاهلي المصري، وكذا الرد على كافة استفساراتهم وتوجيههم.