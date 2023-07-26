كوريا الجنوبية وإفريقيا تبحثان تعزيز العلاقات التجارية والصناعية

بحث وزير التجارة الكوري الجنوبي آن دوك-كيون، مع الأمين العام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «AfCFTA» وامكيلي مين، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التجارة والعلاقات الاقتصادية الشاملة بين الجانبين من خلال الإطار المتعدد الأطراف، وفقا لما ذكرته وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية.

وقالت وزارة الصناعة الكورية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، إن وزير التجارة الكوري الجنوبي التقى برئيس أمانة منطقة التجارة الحرة الإفريقية، حيث ناقش معه سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وخلق المزيد من فرص الأعمال المشتركة.

ودخلت منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ في يناير 2021، باعتبارها أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، بهدف إنشاء سوق قاري واحد يضم حوالي 1.3 مليار شخص، بناتج محلي إجمالي يبلغ 3.4 ترليون دولار أمريكي، وفقا لموقع الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على الإنترنت.

وأكد آن، مساعي كوريا الجنوبية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا من خلال مختلف المنصات، بما في ذلك الترويج للتجارة والاستثمار (TIPF)، واتفاقية أخرى للشراكة الاقتصادية.

وقالت وزارة التجارة الكورية، في بيان: "ستستكشف الحكومة سبل تعزيز التجارة مع إفريقيا من خلال تعظيم الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والعمل على إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الدول التي تتمتع بإمكانيات نمو كبيرة".

وأظهرت بيانات حكومية أن حجم التجارة بين كوريا الجنوبية والدول الإفريقية وصل إلى حوالي 20 مليار دولار أمريكي اعتبارا من عام 2018، وهو ما يمثل 2% فقط من إجمالي التجارة السنوي لسيول.