ads
الأربعاء 26 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة ، منها السفينة  ( AAI PRELUDE ) و التي ترفع علم هونج كونج ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية ،حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.
‏وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34691 طنا تشمل : 1200 طن يوريا و 20 طن مولاس و 3800 طن علف و 1935 طن حديد و 6713 طن رمل و 2576 طن أسمنت معبأ و 1050 طن سكر معبأ و 17397 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37277 طن تشمل : 7094 طن خردة  و 956 طن خشب زان و 7298 طن ابلاكاش و 4500 طن كسب صويا و 780 طن كسب عباد و 5519 طن حديد و 10601 طن قمح  و  1920 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 529 طنا.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 725 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 106 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1735 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 163545 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164157 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3921 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة و كوم أبو راضي و اسيوط  ،  و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5629 شاحنة .

ميناء دمياط دمياط اخبار محافظة دمياط افتتاح دمياط