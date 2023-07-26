ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة ، منها السفينة ( AAI PRELUDE ) و التي ترفع علم هونج كونج ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية ،حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

‏وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34691 طنا تشمل : 1200 طن يوريا و 20 طن مولاس و 3800 طن علف و 1935 طن حديد و 6713 طن رمل و 2576 طن أسمنت معبأ و 1050 طن سكر معبأ و 17397 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37277 طن تشمل : 7094 طن خردة و 956 طن خشب زان و 7298 طن ابلاكاش و 4500 طن كسب صويا و 780 طن كسب عباد و 5519 طن حديد و 10601 طن قمح و 1920 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 529 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 725 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 106 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1735 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 163545 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164157 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3921 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة و كوم أبو راضي و اسيوط ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5629 شاحنة .