نواب "المصري الديمقراطي" يعقدون ورشة عمل "الإطار القانوني للاجئين والمهاجرين في مصر"

عقدت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورشة عمل في فندق شتايجنبرجر بالقاهرة؛ بالتعاون مع مؤسسة (تضامن) بعنوان "الإطار القانوني للاجئين والمهاجرين في مصر".

ناقش المشاركون التشريعات والاتفاقيات المعمول بها حالياً والاحتياج لتشريعات تنظّم قبول وتنظيم اللاجئين لمصر.

شارك في تقديم الموضوعات عدد من المتخصصين في هذا الشأن منهم أشرف ميلاد القانوني والحقوقي المتخصص في قضايا الهجرة واللاجئين والخبير بالمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري؛ خبير قضايا الهجرة والسكان والأستاذ بالجامعة الأمريكية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ والدكتورة أميرة أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية.

شارك من الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي الاجتماعي؛ النائب محمود سامي؛ نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالشيوخ والمهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالنواب، والدكتورة مها عبدالناصر؛ نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب والدكتور فريدي البياضي؛ نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب والنائبة ريهام عبدالنبي والنائبة سميرة الجزار؛ والدكتور حنا جريس أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، والأمين العام للهيئة البرلمانية؛ الدكتور محمد سالم.