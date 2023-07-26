مبادرة 100 مليون شجرة تواصل فعالياتها بالمنيا

تنفذ الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، وتوفير مساحات خضراء للحد من التلوث، وخلق بيئة صحية للمواطنين.

من جانبه، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، عمليات قص وتهذيب الأشجار لـ"قرية العزيمة “، إلى جانب زراعة 30 من شتلات الأشجار المثمرة بحدائق المدينة والمدارس ومداخل ومخارج القرى وعدد من المصالح الحكومية، مؤكداً على استمرار العمل بالزراعة ومتابعة الري لجميع الأشجار، للحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي والحضاري للمركز.

وفي مركز مطاي، أوضح هشام فايز رئيس المركز، أنه يجري استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، وزراعة 45 شجرة أمام الكوبري الجديد بـ"قرية لطف الله " بطريق مصر أسوان ونظافة الحشائش وقص وتهذيب الأشجار التي تحجب الرؤية ودهان الأشجار وري الحديقة بجوار ميدان أم الشهيد.