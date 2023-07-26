المصرف المتحد وجمعية الأورمان يوقعان بروتوكول تعاون لدعم مستشفي شفاء الأورمان بالصعيد

وقع المصرف المتحد وجمعية الأورمان، اليوم الأربعاء، برتوكول تعاون مشتركا لتقديم الدعم والمساندة المادية لمستشفي شفاء الأورمان – اول مستشفى لعلاج السرطان بصعيد مصر كمرحلة ثانية من الشراكة التنموية للمستشفي.

وقع البروتوكول من جانب المصرف المتحد : اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ومن جانب جمعية الاورمان المهندس حسام قباني – رئيس مجلس الادارة. بحضور منار بهاء – مدير العلاقات المؤسسية بجمعية الاورمان وجيهان ابو حسين – رئيس قطاع ايثار للمسئولية المجتمعية بالمصرف المتحد وفريق الاورمان وفريق ايثار المصرف المتحد وفريق الاتصال المؤسسي.

يأتي هذا التعاون في اطار شراكة مستدامة بين المصرف المتحد وجمعية الاورمان علي مدار سنوات كان حصادها 5 مشروعات تنموية مشتركة بمحافظات الصعيد وهم:

اولا : - مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر : في 2017 الماضي شارك المصرف المتحد مؤسسة الاورمان في مراحل التاسيس لمستشفي شفاء الاورمان بالصعيد. عندما قام المصرف المتحد بشراء جهاز غسيل كلوى بوحدة الرعاية الحرجة الجراحية لصالح المستشفى ، منذ ذلك الحين تنامت شراكة المصرف المتحد لجمعية الاورمان، وشملت الدعم العلاجي ل 440 الف حالة ممثلة في علاج كيماوي , اشعاعي, وعمليات. فضلا عن الدعم المادي للمرضي القادمين من محافظات اخري متمثلة في مسيرة العلاج والضيافة بالاقصر.

وتعد مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر واحدة من أكبر و أوائل المستشفيات المتخصصة في علاج امراض السرطان بصعيد مصر وبالمجان. تخدم المستشفي عدد كبير من المرضي والمصابين من 6 محافظات ( الأقصر ، أسوان ، الوادى الجديد ، البحر الأحمر ، قنا ، سوهاج) علي مستوي صعيد مصر. بتعداد حوالي 15 مليون نسمة وعدد حالات سرطانية بلغت حوالى 15000 حالة سنويا.

ثانيا : قرية خورشيد – مركز اهناسيا – محافظة بني سويف : في اطار المشروع القومي لحياة كريمة، قام المصرف المتحد وبالتعاون مع جمعية الاورمان باعمار قرية خورشيد بمركز اهناسيا بمحافظة بني سويف. شمل الاعمار انشاء 54 منزل وتوصيل 21 مرفق مياه و50 مرفق كهرباء. فضلا عن توزيع 50 من روؤس الماشية علي الاهالي من سكان القرية. بالاضافة الي تقديم الدعم المالي الشهري, بدل تغذية لكل رأس ماشية. هذا فضلا عن توزيع 5 أكشاك متضمنه البضاعة والثلاجات بالمجان علي المستفيدين من اهالي القرية.

هذا وقد تم اختيار هذه الحالات من قبل المصرف المتحد و الاورمان وبالتعاون مع مديرية الشئون الاجتماعية بناء علي بحث اجتماعي دقيق للحالات المستفيدة، وبيان مدى احتياجاتهم وظروفهم المعيشية الصعبة. فضلا عن التنسيق الكامل مع جهاز الطب البيطرى لعمل إجراءات التأمين على رؤوس الماشية وتقديم الإرشادات البيطرية للمستفيدين لضمان نجاح المشروع.

ثالثا : حملة صكوك الأضاحى : اطلق المصرف المتحد بالتعاون مع دار الاورمان حملة تسويق صكوك الأضحية بمناسبة عيد الاضحي المبارك. و ذلك لإتاحة فرصة أكبر للإستفادة من لحوم الأضاحى وتوزيعها على المستحقين فى جميع محافظات مصر.

رابعا : حملة مصر الدفيانة : شارك المصرف المتحد، جمعية الاورمان في الحملة التي اطلقتها عام 2016 لتغطي قري الصعيد تحت مسمي مصر الدفيانة. حيث تم توزيع 1000 بطانية تضامنا مع اهالي الصعيد المتضريين من جراء السيول التى تتعرض لها البلاد.

خامسا : حملة ستر و دفا : استكمالا للجهود المشتركة لدعم الاسر الغير قادرة, قام المصرف المتحد باستكمال التعاون مع دار الاورمان, بهدف تخفيف حدة أثار برد الشتاء على الأسر والأطفال والمسنين. وذلك عن طريق فتح حساب لتلقي الدعم المادي لشراء البطاطين. هذا وقد شارك في هذه الحملة فريق عمل المصرف المتحد وعدد كبير من عملاء المصرف المتحد من خلال 68 فرع منتشرين بجميع انحاء الجمهورية.

كما قام المصرف المتحد بالتسهيل علي عملائه طرق التبرع وتقديم اوجه الدعم والمساندة المجتمعية باطلاق مجموعة من الحلول الرقمية تحت مسمي "بنكك علي الخط" منها: الموبيل البنكي والانترنت البنكي ومحفظة UB الذكية فضلا عن اكثر من 225 ماكينة صراف آلي منتشرة علي مستوي الجمهورية. تعمل هذه الحلول الرقمية علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع بمعايير الخدمة العالمية .

وتعقيبا علي هذا الشراكة التنموية والمشروعات الوطنية بين المصرف المتحد وجمعية الاورمان ، يقول اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – - ان توقيع برتوكول التعاون المشترك مع جمعية الاورمان اليوم هو ترجمة حقيقية لمسيرة التعاون المشترك والمستدام بين المصرف المتحد والاورمان للقضاء علي السرطان بصعيد مصر.

واكد القاضي ان البروتوكول جاء ليؤكد علي التوجه الاستراتيجي للمصرف المتحد في دعم الانشطة والممارسات الصحية المستدامة التي تمس الاحتياجات الاساسية للمواطن، وياتي علي راسها الرعاية الصحية

واضاف ان العمل التنموي يعتبر ملحمة وطنية بكل المقاييس. فالشراكة المتنامية بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني تعتبر ملحمة وطنية لتكافل المصريين لدعم القري الاشد احتياجا وجموع المهمشين نحو حياة كريمة.

واعرب القاضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق العام الماضي 2022, عام المجتمع المدني ومع بدايات هذا العام 2023 شهد فخامته مراسم اطلاق التحالف الوطني للعمل الاهلي، وهذا تاكيد علي الدور الكبير الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني من اجل مساندة الدولة المصرية في طريق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وحرص الدولة باجهزتها المختلفة علي التنسيق الكامل مع مؤسسات المجتمع المدنية لمد قاعدة الشمول الخدمي والتنموي لجميع انحاء الجمهورية بما في ذلك المناطق المهمشة, ليضمن وصول الخدمة بجودة الي المستحقيين سواء دعم مادي او خدمي من صحة وتعليم وفرص عمل.

من جانبه، أكد المهندس حسام القباني - رئيس مجلس إدارة جمعية الاورمان - أن الجمعية تعتز وتقدر الذي يقوم به المصرف المتحد في تنفيذ مسئوليته المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر ٢٠٣٠، مشيرا الى ان المصرف المتحد يهتم بالمشاركة في مختلف الأنشطه التي تقدمها الجمعية للفئات الأكثر استحقاقا و أن هناك خطط مستقبليه تم مناقشتها مع المصرف المتحد لاستمرار التعاون لسنوات مقبله باذن الله لتعظيم العائد على المستفيدين من دعم المصرف المتحد للأنشطة التي تقدمها جمعية الاورمان.

وجمعية الأورمان هي مؤسسة غير هادفة للربح تعمل على خدمة المجتمع المصري منذ ثلاثين عاما بالتعاون مع المؤسسات و الأفراد لخدمة الفئات الأكثر احتياجا في كافة محافظات الجمهورية وتستهدف جمعية الأورمان أثناء قيامها بالعمل التنموي تحقيق ١٢ هدف من أهداف التنمية المستدامة و التي تتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وذلك من خلال عدة محاور رئيسية :

1- الصحة : من خلال مستشفيات شفاء الأورمان للكبار والأطفال لعلاج مرضى السرطان في الصعيد بالمجان - إجراء عمليات قلب و عيون للفئات الأولى بالرعاية - تقديم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية لذوي الاحتياجات الخاصة .

2- تنمية المجتمع : من خلال إعادة الأعمار للمنازل الغير أمنة ، توصيل مياة نظيفة لهذه المنازل و توفير فرص عمل و مشاريع صغيرة لغير القادرين و المرأة المعيلة .

3- رعاية الأيتام: من خلال إدارة ٥ دور لرعاية الأيتام و ذوي الاحتياجات الخاصة و تنظيم يوم اليتيم أول جمعة من إبريل.

4- المساعدات الموسمية : من خلال توزيع كراتين مواد غذائية في رمضان و لحوم الأضاحي طوال العام للقضاء على الجوع و توزيع البطاطين و تعريش الأسقف ضمن حملة ستر ودفا لحماية الأسر من برد الشتاء.

