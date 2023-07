«ڤاليو» تتعاون مع جامعة السويدي للتكنولوجيا لتوفير برامج تمويل ميسرة لسداد المصروفات الدراسية

أعلنت «ڤاليو»، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للمجموعة المالية هيرميس، عن توقيع اتفاقية مع جامعة السويدي للتكنولوجيا SUT – POLYTECHNIC OF EGYPT، يتم بموجبها تقديم منتجات وخدمات «ڤاليو» للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة. واحتفاءً بهذه الاتفاقية، أعلنت شركة «ڤاليو» أنها ستتحمل مصروفات منحة دراسية بالكامل لأحد طلاب هندسة التكنولوجيا الذي سيتم اختياره من قبل لجنة متخصصة من الجامعة.



ومن خلال هذه الاتفاقية، سيتمكن طلاب الجامعة والدراسات العليا بجامعة SUT – POLYTECHNIC OF EGYPT من الاستفادة من برامج تمويل ميسرة وبأسعار مقبولة لسداد مصروفاتهم الدراسية عن طريق «ڤاليو» وعلى فترات سداد تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهرًا.

وستشمل خدمات «ڤاليو» العديد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا بالجامعة.



وتعليقًا على هذه الشراكة أعرب أحمد سعودي، رئيس قطاع تطوير المنتجات بشركة «ڤاليو» عن اعتزازه بالتعاون مع جامعة السويدي للتكنولوجيا SUT – POLYTECHNIC OF EGYPT، باعتبارها خطوة هامة تكلل الجهود التي تبذلها شركة «ڤاليو» بهدف تسهيل حصول الطلاب على الخدمات التعليمية فائقة الجودة في مصر.

وأشار سعودي إلى أن قطاع التعليم العالي يعد من القطاعات سريعة النمو في مصر، لا سيما في ظل النمو المتزايد الذي يشهده عدد الجامعات الجديدة خلال الفترة الأخيرة. وأكد سعودي أن هذه الشراكة تأتي في إطار أهداف «ڤاليو» المتمثلة في تخفيف الأعباء المالية عن العملاء، ففي إطار التعاون مع واحدة من كبرى المؤسسات التعليمية مثل جامعة SUT – POLYTECHNIC OF EGYPT ستتمكن الشركة من إتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتسلح بالمعرفة والخبرات والمهارات اللازمة التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والتميز في مسيرتهم المهنية.

وتعتبر جامعة SUT – POLYTECHNIC OF EGYPT أول جامعة متعددة الفروع التكنولوجية في مصر تقدم بكالوريوس الهندسة في تكنولوجيا المعلومات لمدة أربع سنوات وذلك من خلال منهج تعليمي عملي متكامل والتدريب الفني واتفاقيات الشراكة مع كبرى المؤسسات العاملة في هذه المجالات لأكثر من 12 ألف طالب. وسوف تتيح الجامعة 19 برنامجًا تعليميًا معتمدًا تم تطويرها بالشراكة مع من أبرز الشركاء في ذلك المجال بما يتيح للطلاب التعامل مع العديد من المجالات سواء على الساحتين المحلية أو الدولية.

ومن خلال شراكتها الأكاديمية مع جامعة أميتي في دبي، وهي إحدى الجامعات الخاصة الرائدة متعددة التخصصات في الهند، سوف تقدم جامعة SUT -POLYTECHNIC OF EGYPT العديد من البرامج التعليمية مثل تكنولوجيا الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا الهندسة والشبكات وتكنولوجيا الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعلم الآلي، وغيرها. وتقع الجامعة في موقع استراتيجي على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، حيث تمتد على مساحة بنائية تربو على 85 ألف متر مربع.



ومن جهتها أوضحت حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم التكنولوجي (EDTECH) أن جامعة SUT – POLYTECHNIC OF EGYPT تتطلع إلى تسهيل عملية انتقال الطلاب من المرحلة التعليمية إلى سوق العمل من خلال توفير الأدوات التعليمية العملية والموارد الصناعية التي تساهم في تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة التي يحتاجها سوق العمل سواء محليًا أو عالميًا.

وأشارت الريحاني إلى أن التعاون مع شركة «ڤاليو» الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية يعد بمثابة خطوة كبيرة للجامعة التي ستسهم في تعزيز قدرة الجامعة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب الراغبين في الحصول على خدمات تعليمية فائقة الجودة من كبرى المؤسسات التعليمية التي تتبنى المعايير التكنولوجية العالمية، فضلًا عن تزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل دائمة التطور.

وأعربت الريحاني عن تطلعها إلى تعظيم الاستفادة من هذه الشراكة لمساعدة المزيد من الطلاب على تحقيق طموحاتهم التعليمية.

يذكر أنه وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة التعليم، تضم مصر حاليًا 27 جامعة حكومية و27 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية و10 جامعات متخصصة في مجالات التكنولوجيا وست جامعات أجنبية – تقوم مجتمعة بخدمة حوالي 3.6 مليون طالب.

وعلى خلفية النمو المتزايد في أعداد الطلاب، يسعى مزودي الخدمات التعليمية في مصر على توفير الحلول التمويلية التي تناسب الطلاب، وبصفة خاصة في ظل ارتفاع المصروفات الدراسية على خلفية انخفاض قيمة العملة في السنوات الأخيرة، وهو ما أثمر عن نمو الطلب بشكل كبير على خدمات التمويل التي من شأنها أن تحد من المخاطر المالية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي ضمن سلسلة من الشراكات الناجحة التي أبرمتها «ڤاليو» مع عدد من المؤسسات التعليمية في الآونة الأخيرة. فقد أبرمت «ڤاليو» خلال عام 2022 شراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على أن تقوم «ڤاليو» بمقتضاها بتوفير برامج تمويل مرنة وميسرة للطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعة الأمريكية أو استكمال دراستهم من خلال الالتحاق ببرامج الدراسات العليا. كما شهد عام 2022 تعاون شركة «ڤاليو» مع كل من «بيتابس مصر» و«جامعات المعرفة الدولية» (The Knowledge Hub Universities)، لتوفير برامج تمويل مرنة وميسرة لطلاب «جامعات المعرفة الدولية» وسداد المدفوعات من خلال منصة «بيتابس مصر».

وفي وقت سابق من عام 2021، أبرمت «ڤاليو» اتفاقية شراكة استراتيجية مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة من أجل توفير برامج تمويل للأفراد الراغبين في استكمال مسيرتهم التعليمية والالتحاق ببرامج التعليم التنفيذي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. وإلى جانب الجامعات، فقد أبرمت شركة «ڤاليو» شراكات مع مجموعة كبيرة من أبرز المدارس داخل مصر، لتقديم خدمات تمويل الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتسهيل دفع المصروفات الدراسية.