القبض على 5 أشخاص سرقوا سيارة وسبائك ذهبية بمنطقتى 15 مايو وحدائق القبة

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 5 أشخاص لقيامهم بسرقة سيارة وسبائك ذهبية بمنطقتى 15 مايو وحدائق القبة.

تعود الواقعة عندما تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة 15 مايو لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة سيارة ملك (أحد الأشخاص) حال توقفها أمام أحد العقارات بدائرة القسم بأسلوب “توصيل الأسلاك”.

وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب، وبحوزتهم (السيارة المستولى عليها - دراجة نارية - فرد خرطوش - الأدوات المستخدمة فى السرقة)، وأقروا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تم بإرشادهم ضبط المسروقات.

كما تم ضبط أحد الأشخاص وسيدة، مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزتهما (مبلغ مالى - مشغولات ذهبية)، وبمناقشتهما أقر الأول بعثوره على حقيبة تحوى (2 سبيكـة ذهبية - هاتفى محمول) وإتفق مع الثانية على التصرف فى السبائك الذهبية بالبيع، والتى قامت بدورها ببيعها مقابل مبلغ مالى إلا أنهما اختلفا فيما بينهما على إقتسام قيمتها وأيدت الثانية ما سبـــق.

وأقرت بأن الهاتفان حوزتهما من مُتحصلات الواقعة والمبالغ المالية من متحصلات بيع السبائك الذهبية وإنفاقهما باقى المبلغ على شراء المشغولات الذهبية المضبوطة حوزتها وعلى متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.