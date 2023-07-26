خبير: القمة الروسية الأفريقية تكسر العزلة الدولية عن موسكو (فيديو)

قال الدكتور أحمد عبد الدايم، الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية، إن انعقاد القمة الأفريقية الروسية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في نسختها الثانية، لها أهمية كبيرة، خاصة مع مرور العالم وأفريقيا وروسيا بنفسها بتغيرات كثيرة للغاية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن هذه القمة ستكون ذات مصلحة لروسيا أكثر من دول أفريقيا، مع الحصار الأوروبي الأمريكي على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أن القمة الروسية الأفريقية تشعر روسيا بأنها ليست في عزلة دولية، وبالتالي تحقق مصلحة للدولة الروسية.

وتابع الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية، أنه بالنسبة لأفريقيا تعد منصة القمة الروسية الأمريكية المتنفس للتشاور حول المشاكل الاقتصادية والسياسية وحتى الإنسانية والثقافية، وبالتالي سيكون هناك نقاشات إيجابية لصالح دول أفريقيا.

وأوضح أن العلاقات بين مصر وروسيا متميزة لأبعد ما يكون وحجم الاستثمارات الروسية في مصر تفوق 8 مليارات دولار والتبادل التجاري حوالي 5 مليارات، وبالتالي لا يمكن مقارنة العلاقة الروسية المصرية مع العلاقات الروسية الأفريقية.