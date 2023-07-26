واصل الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأربعاء، جولاته الميدانية على لجان امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل الأزهري بمجمع مطروح النموذجي، وبنين مطروح؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتذليل أي عقبات.

واطمأن "سالم" خلال جولته على سير الامتحانات وخلوها من الغموض، مشددا على ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات فى جو يسوده الهدوء والاستقرار والطمأنينة.

وأدى تلاميذ الصف الرابع والخامس الابتدائى الامتحان فى مادتي اللغة الإنجليزية" المستوى الرفيع"، فيما يمتحن طلاب النقل الإعدادى الصفين الأول والثانى فى مادتى القرآن الكريم وتجويده، والجبر، ويمتحن طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للصفين الأول والثانى للقسم الأدبى والعلمي فى مادتى اللغة الأجنبية الأولى، والتربية الفنية.

رئيس “أزهر مطروح”: يواصل جولاته الميدانية علي لجان الدور الثاني لصفوف النقل

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