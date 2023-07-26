الأرصاد: انكسار الموجة الحارة مع بداية الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّه مع بداية الاسبوع المقبل يوم السبت، تبدأ الموجة الحارة الحالية التي تضرب البلاد في الانكسار وتخفيف حدتها، حيث نتعرض لامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أنّ البلاد مازالت تتعرض للقبة الحرارية وبالتالي استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة في الجو، موضحة أن نسب الرطوبة مرتفعة بشكل كبير بسبب تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي على مصر.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن منخفض الهند الموسمي يحمل معه كتل هوائية معظمها قادمة على البحر المتوسط، وهي كتل شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى زيادة نسب الرطوبة في الجو والتي تتجاوز أحيانا 95% على السواحل الشمالية وتصل إلى 90% على الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأشارت، إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى المتوقعة في الظل ستكون 39 درجة مئوية، والمحسوسة ستكون 42 أو 43 درجة مئوية، مع هدوء سرعات الرياح والتي تساعد في الشعور بالرطوبة.