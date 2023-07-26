أستاذ مناخ: نشهد ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة

قال الدكتور أحمد الملاعبة، أستاذ التغيرات المناخية بالجامعة الهاشمية بالأردن، إنه تم التحذير منذ عامين بأن 2023 ستكون درجة الحرارة فيها مرتفعة بسبب الظروف الفلكية، وظاهرة "النينو" المنتشرة فى المحيط الهادى والتى تؤثر على الطبقة الجوية وخلخلة الضغط الجوى فى كل أنحاء الأرض وخاصة حول البحر الأبيض المتوسط، وخطر الوقود الإحفورى والغازات الدفيئة، وخاصة ثانى أكسيد الكربون الذى وصل لمستويات غير مسبوقة وغاز الميثان.

وأضاف الملاعبة، خلال مداخلة من عمان عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أننا نشهد ارتفاعا غير مسبوق فى درجات الحرارة فى أكثر من مكان على الأرض، لافتا إلى أن أكثر الدول تضررا هى الدول الغربية فى أوروبا والمنطقة العربية فى شمال أفريقيا خاصة الجزائر والمغرب وتونس.

ولفت الملاعبة، إلى أن الحوادث المتطرفة من الحرائق وغيرها سببها أن الاحترار يدفع بالهواء الساخن نحو الشمال باتجاه أوروبا من البحر المتوسط بالإضافة للموقع بالنسبة لدول شمال أفريقيا الدول العربية والدول فى أفريقيا وبلاد الشام والجزيرة العربية.

وأوضح أننا الآن أمام تراكيز غير مسبوقة للغازات الدفيئة ستؤدى لحوادث متطرفة من حرائق وفيضانات وجفاف فى مكان.