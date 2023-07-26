تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023

تراجعت أسعار الذهب والمصوغات بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023، على خلفية تراجعها في البورصات العالمية انتظارا لما سيسفر عنه اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، لتحدي سعر الفائدة والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية، وبالتالي على أسعار الذهب.

ويرجع السبب لانخفاض أسعار الذهب في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، نتيجة لإصدار مجلس الوزراء قرار الإعفاء الجمركي على الذهب الواردة من الخارج، وكذلك بسبب قرار تثبيت سعر الفائدة في البنوك المصرية بعد قرار اجتماع البنك المركزي المصري.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 “ الأعلى فئة في التسعيرة المتداولة بالسوق المصرية” 2468.5 جنيه للبيع، بينما سجل 2457.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22، في الصاغة المصرية بداية تداولات اليوم الأربعاء، حوالي 2262.75 جنيه للبيع، و2252.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21: (الأكثر انتشارا وإقبالا في السوق المصرية) نحو 2160 جنيها للبيع، و2150 جنيها للشراء.

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل اليوم 1851.5 جنيه للبيع، و1842.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14: في محلات الصاغة اليوم 1440 جنيها للبيع، و1433.25 جنيه للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 بداية تعاملات اليوم الأربعاء، نحو 1234.25 جنيه للبيع، و1228.5 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 9 (الأقل فئة بين أعيرة الذهب المتداولة) نحو 925.75 جنيه للبيع، و921.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب (و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب) نحو 17280 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الجنيه الذهب: 17200 جنيه للشراء.

و بلغ سعر اونصة الذهب (وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب و تعد احد اهم ادوات الاستثمار و التحوط ) حوالي 1962 دولار للبيع ، و 1961 دولار للشراء.

ويختلف سعر الذهب بالمصنعية في الأسواق المحلية المصرية، باختلاف نوع العيار الخاص بالشراء، وتتباين من تاجر إلى تاجر ومن محافظة إلى آخري بنسبة تتراوح بين 30 جنيهًا حتى 65 جنيهًا.