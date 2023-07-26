مركز المصالحة الروسي: مسيرات "التحالف الدولي" تخرق بروتوكولات عدم التصادم في سوريا 12 مرة

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، أن "التحالف الدولي" في سوريا بقيادة الولايات المتحدة انتهك بروتوكولات منع التصادم 12 مرة اليوم الماضي.

وقال غورينوف: "سُجلت 12 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم، المؤرخة في 9 ديسمبر 2019 يوميا، من جانب ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، تتعلق برحلات جوية لطائرات بدون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وأشار إلى أن أربعة أزواج من مقاتلات "إف-16" وزوجا من مقاتلات "رافال" و"تيفون" التابعين لقوات "التحالف" خرقت الأجواء 12 مرة في منطقة التنف حيث تمر الخطوط الجوية الدولية.