ads
الأربعاء 26 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد الثقة لمدير مباحث القاهرة ونائبيه ورئيس المباحث الجنائية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2023.

وتضمنت الحركة تجديد الثقة فى اللواء محمد عبدالله مدير مباحث القاهرة واللواءين محمد عاكف وعمرو إبراهيم نواب مدير المباحث كما تم تجديد الثقة للواء علاء بشندى مديرا للمباحث الجنائية بالعاصمة.

وجاءت حركة التنقلات الشرطة 2023، إدراكًا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.. فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة  للاستفادة من العناصر الأمنية فى كافة مجالات العمل الأمنى .

اللواء محمد عبدالله اللواء محمد عبدالله مدير مباحث القاهرة المباحث الجنائية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة