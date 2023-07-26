واشنطن: مساعداتنا العسكرية لإسرائيل لن تتوقف

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لن تقلص أو توقف المساعدات العسكرية لإسرائيل بعد إقرار الكنيست للقانون الأول في خطة الحكومة لإجراء تعديلات قضائية.

وقال فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، للصحفيين: "لن يكون هناك أي تقليص أو وقف للمساعدات العسكرية، وذلك لأن التزامنا تجاه إسرائيل والتزامنا تجاه أمن إسرائيل لا يتزعزع".

وتتيح التعديلات القضائية الإسرائيلية تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.

وتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين من المحتجين ضد هذا التعديل، كما أطلقت دعوات للإضراب العام.