ممدوح رسلان: تنظيم حلقات نقاش متخصصة في كل المجالات في جناح المعرض المخصص للشركة القابضة لربط قطاع المياه والصرف الصحي والتحلية

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه، إنه من المتوقع أن يشارك في هذا الحدث العالمي معرض اكسبوتك الهام شركات أوروبية ومحلية متخصصة في قطاعات المياه والصرف الصحي والتحلية والبنية التحتية وتكنولوجيا معالجة المخلفات بأنواعها وإعادة تدويرها حيث سيتم مشاركة 40 شركة ألمانية تابعة للاتحادات الألمانية بدعم من وزارة الاقتصاد الألمانية وحماية المناخ للشركات الألمانية العاملة في قطاع المياه والصرف الصحي لتنفيذ مشروعات مع شركاء مصريين وتحفيزهم على الاستثمار في مصر وربط الصناعة بالاحتياجات المحلية، الأمر الذى يعكس مدى ثقة ورؤية المؤسسات الدولية والقطاع الخاص فى الاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية.

وأوضح "المهندس ممدوح رسلان" في المؤتمر الصحف مساء أمس الثلاثاء أن تنظيم هذا المعرض بمشاركة شركة اكسبوتك العالمية بمثابة منصة حيوية لتبادل الخبرات وعرض أحدث الابتكارات والاستفادة من التكنولوجيا الألمانية في تقنيات معالجة مياه الشرب و الصرف الصحي والصناعي والحمأة والطاقة النظيفة وتحليه المياه وعاملا جذابا لباقي الدول الأوروبية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي في مصر من خلال إنشاء منصات تتيح للشركات والمصانع الدولية الأوروبية التواصل مع نظرائهم في السوق المصرية لتوطين ما هو جديد ومبتكر من التكنولوجيات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتدوير المخلفات والطاقة النظيفة.

ولفت إلى أن أحد أهم ركائز المعرض والمؤتمر والذى يحظى بمشاركة وحضور مكثف دولى ومحلى من الشركات العاملة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى عرض التكنولوجيات المبتكرة والحديثة وبحث آليات وسبل التعاون، وسيتم عقد وتنظيم حلقات نقاش متخصصة فى كل المجالات فى جناح المعرض المخصص للشركة القابضة لربط قطاع المياه والصرف الصحى والتحلية بما هو حديث ومبتكر على مستوى العالم فى هذا القطاع الخدمى الهام، وسيناقش المؤتمر والمعرض الدولى على مدار ثلاث ايام كل ما يتعلق بتكنولوجيات المعالجة والأجهزة والمعدات والتحلية والتقنيات الذكية فى اداره المياه في دورته الثانية بأهم ما يتعلق بتكنولوجيات المياه والمخلفات الصلبة والتحلية.