"رامي رضوان" يكشف السبب الرئيسي في انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال

قال الإعلامي رامي رضوان، إن انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال واحد من الأمور التي شغلت بال قطاع كبير من المصريين خلال الفترة الماضية، موضحا أن وزارة الكهرباء، وأيمن حمزة المتحدث باسم الوزارة، حاولوا تنظيم الأمر في الفترة الأخيرة، وهو أنه سينقطع لمدة ساعة واحدة فقط لا غير، وناشدوا بالاتصال بـ 121 أو تطبيق طوارئ الكهرباء في حال زيادة المدة عن ساعة.

وأضاف "رضوان"، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن وزارة الكهرباء أشارت إلى أن هناك تحسن نسبي في إمدادات الوقود إلى محطات الكهرباء، والذي كان عامل رئيسي في تخفيف الأحمال، من أجل عودة ضخ الغاز مرة أخرى ويعود للمستويات المطلوبة.

وتابع رامي رضوان، أن وزارة الكهرباء كانت تتحدث عن موعد الانتهاء من تخفيف الأحمال، حيث صدرت تصريحات تتحدث أنها مستمرة لمنتصف أغسطس، وتصريحات تقول بنهاية الأسبوع، كما صرحت الوزارة أنها سيتم حلها خلال يومين.

وأردف رامي رضوان، أنه حاول التوصل إلى الموعد الصحيح حول الانتهاء من تخفيف الأحمال، لم يجد نص واضح وصريح حول الموعد الذي يتم الانتهاء منه، معقبا: "نتمنى أنها تكون خلال يومين، ولو مش خلال يومين تكون في القريب العاجل خلال الفترة المقبلة".