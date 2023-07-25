مجلس جامعة مطروح يعتمد نتائج طلاب الفرق النهائية والدراسات العليا

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الخامسة والستين، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأحمد حبون عضو المجلس، وذلك بمقر الحرم الجامعي الجديد.

وفي مستهل المجلس، رحب الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، باللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وأعضاء مجلس الجامعة، مقدما لهم التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد، وذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

ووجه محافظ مطروح التهنئة لمجلس الجامعة الموقر بمناسبة العام الهجري الجديد، والاحتفال بالذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأشاد المحافظ بجهود وأعمال التطوير بالجامعة، واستكمال أعمال إنشاء مبانى الجامعة وما تمثله كصرح تعليمى كبير، مؤكدا على دعم المحافظة وأجهزتها لهذا الصرح العملاق.

كما أشاد بجهود الجامعة في التنمية والمشاركة المجتمعية لخدمة أهالي المحافظة، وخاصة جهود الجامعة في محو الأمية من خلال وحدة محو الأمية بالجامعة.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أن المجلس إعتمد نتائج طلاب الفرقة النهائية ومنحهم الدرجة العلمية بكليات الجامعة، كما إعتمد المجلس نتائج طلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة.

ووافق مجلس الجامعة على منح اللقب العلمي لإثنين من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب البيطري والزراعة، وإثنين من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب البيطري والتربية للطفولة المبكرة ومنحهم اللقب العلمي لدرجة أستاذ مساعد.