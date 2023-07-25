الدهراوي: دعم الدولة سر إنجازات الكاراتيه على المستوى العالمي

أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة، أن منتخبات مصر في كافة المراحل حققت نتائج مميزة في كافة المنافسات الدولية والعالمية.

وقال “الدهراوي” أن ماتحقق من نتائج وإنجازات دولية وعالمية ترجع للدعم الكبير الذي يحظى به اتحاد الكاراتيه والمنتخبات الوطنية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي حرص على مقابلة منتخب الكاراتيه في أكثر من مناسبة ويدعم اللعبة بشكل قوي.

وتابع: ولابد وأن أشكر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يدعم بقوة مجلس إدارة المنتخبات الوطنية، وشريك أساسي في نجاح منظومة الكاراتيه المصرية.

من جانب اخر قام محمد الدهراوي بعمل زيارة للمنتخب المصري للشباب والناشئين، وذلك من أجل تقييم منتخب مصر للكاتا جماعي؛ لانتقاء أقوى وأفضل العناصر لتمثيل مصر في بطولة إفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 وحتى 21 أغسطس المقبل في دولة المغرب.

وجاء ذلك على هامش متابعة تدريبات منتخب الكاتا للشباب والناشئين والأشبال باستاد القاهرة الدولي، حيث قام رئيس اتحاد الكاراتيه بتقديم الدعم والمساندة والتحفيز والمؤازرة للاعبي المنتخب المصري قبل المشاركة في البطولة الإفريقية.

وقد شهد الاجتماع حضور كلًا من الدكتور مراد عاصم رئيس جهاز الفرق القومية للمنتخبات الوطنية، وسيد شمس نائب رئيس جهاز الفرق القومية للمنتخبات الوطنية للشباب والناشئين.

بالإضافة إلى حضور كلًا من حسني جبر المدير الفني لمنتخب الكاتا للشباب والناشئين، وهاني محمود وهاني طنيب ومحمد الأشقر وأحمد جمعة مدربين الكاتا، والدكتور أحمد عمر الفاروق المعد البدني، والدكتور أحمد صبحي المعد البدني.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب المصري للكاراتيه مطار القاهرة يوم 13 أغسطس المقبل متجهة إلى المغرب للمشاركة في منافسات البطولة الإفريقية.