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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تدعو بلدان"بريكس" لإنشاء وحدة فضائية مستقلة ضمن محطة الفضاء الروسية

مدير عام وكالة الفضاء
مدير عام وكالة الفضاء الروسية يوري بوريسوف
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دعا مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" (وكالة الفضاء الروسية) يوري بوريسوف، بلدان منظمة (بريكس) لإنشاء وحدة فضائية خاصة في محطة الفضاء الروسية لإجراء بحوثها العلمية فيها.

وقال بوريسوف - خلال اجتماع لجنة بريكس للتعاون في مجال الفضاء في جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، - "نقترح على شركائنا في "بريكس" أن يدرسوا إمكانية المساهمة في هذا المشروع وينشئون بجهود مشتركة وحدة فضائية متكاملة تتيح الاستفادة من إمكانات مدار الأرض المنخفض بغية تحقيق برامج الفضاء القومية".

وأضاف: "أن إنشاء محطة الفضاء الروسية سيكون خطوة جديدة على طريق تطوير الفضاء المأهول"، مشيرا إلى أن بلاده منفتحة للتعاون مع كل البلدان في إطار إنشاء محطتها الجديدة وليس مع البلدان الإفريقية فقط، موضحا أن شركة "إنرجيا" الروسية تعمل حاليا على إعداد مشروع تصميمي للمحطة الجديدة ومن المقرر أن تنتهي هذه العملية عام 2023.

ولفت بوريسوف إلى أن محطة الفضاء الروسية يفترض أن تظهر وقتما تبدأ عملية طي صفحة المحطة الفضائية الدولية بين 2028 - 2030.

يذكر أنه من المفترض أن تطلق روسيا إلى الفضاء وحدة فضائية للمحطة الروسية عام 2027.

بريكس محطة الفضاء الروسية جنوب أفريقيا