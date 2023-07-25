رئيس مجلس النواب اللبناني يطلب عقد جلسة حكومية لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على وجوب عقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

وعرض بري وميقاتي، خلال اللقاء، الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية خصوصًا ملف حاكمية مصرف لبنان.

ويثير تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي انقسامًا حادًا جديدًا بين الفرقاء اللبنانيين في ظل إصرار أغلب الأحزاب ذات المرجعية المسيحية وخصوصًا المارونية على عدم تعيين أي من المناصب المخصصة للطائفة المسيحية في غياب رئيس الجمهورية والذي يعد أعلى منصب مخصص للمسيحيين في لبنان. فيما تعد حاكمية مصرف لبنان من المناصب المخصصة للمسيحيين المارونيين.

ويصر رئيس مجلس النواب اللبناني، على أن تتحمل الحكومة مسئوليتها في هذا الأمر وتعين حاكم جديد للمصرف خلفًا للحاكم الحالي رياض سلامة الذي تنتهي ولايته في 31 يوليو الجاري بعد قرابة 30 عامًا قضاها في المنصب. بينما يتمسك رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بعدم تعيين أحد لمنصب الحاكم وإعمال النص القانوني الذي يتيح للنائب الأول لحاكم المصرف أن يمارس مهام الحاكم لحين تعيين حاكم جديد بعد انتخاب الرئيس. يأتي ذلك وسط مخاوف من طول أمد الفراغ الرئاسي وما يتبعه من فراغ في عدد من مؤسسات الدولة اللبنانية.