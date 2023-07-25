شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين: محطات جديدة لزيادة كفاءة الشبكة

أكد المهندس الاستشاري، أحمد صلاح الشناوي، وكيل شعبة الهندسة الكهربية بالنقابة العامة للمهندسين، خلال الندوة الخاصة بالشبكة الكهربية في المهندسين العرب، أن الشبكه الكهربيه تتكون من ثلاث عناصرو تشمل محطات توليد أو انتاج الكهرباء ثم محطات النقل ثم محولات التوزيع ويتم انتاج الكهرباء من جميع مصادر الطاقه المتاحة.

وتابع: توجد محطات غازية وفيها يتم استخدام الطاقه الحراريه الموجوده في الوقود و غاز لتسخين الغازات التي يتم ادخالها للتوربينه الغازيه التي تقوم باداره المولدات الكهربيه ومحطات بخاريه وفيها يتم استحدام الطاقه الحراريه الموجوده في الوقود "غاز اومازوت " لتسخين المياه وتحويله الي بخار محمص في درجه حراره وضغط مرتفعين ويتم مرور البخار الي توربينات بخاريه وتحول الطاقه الحراريه الي طاقه حركه دوران تستخدم في اداره المولدات الكهربيه ويتم انشاء المحطات البخاريه بجانب مصادر المياه مثل البحار او

واستطرد: يوجد محطات دوره مركبه غازيه و بخاريه ويوجد توربينه غازيه وتوربينه بخاريه وفيها يتم استخدام الطاقة الحرارية الناتجة من الأحتراق في التوربين الغازي والتي هي أعتياديا تخرج بعد التوربين الغازي الى الجو على شكل غازات حارة فقبل أن تخرج هذه الغازات الحارة الى الجو يستفاد منها في تسخين الماء لأنتاج البخار الذي يستخدم في تشغيل التوربين البخاري.

وكذلك محطات تعمل بالطاقه الشمسيه حيث يقوم اللوح الشمسي بتحويل الطاقه الناتجه من اشعه الشمس الي طاقه كهربيه وتكون الطاقه المنتجه بالتيار المستمر D.Cويتم تحويلها الي التيار المتردد A.C باستخدام Inverter، ومحطات تعمل بطاقه الرياح وفيها يتم انتاج الكهرباء من دوران التوربينه بفعل طاقه الرياح

وأيضا محطات كهرومائيه وفيها يتم استخدام الطاقه الموجوده في المياه الساقطه او السدود من الشلالات في دوران توربينه المائيه وتعتبر من افضل انواع الطاقه الكهربيه المنتجه نظرا لانخفاض التكاليف وعدم وجود انبغاثات كربونيه.

ومحطات طاقه نوويه وفيها يتم استخدام الطاقه المتولده من الانشطار النووي في انتاج البخار الذي يستحدم كما في المحطات البخاريه في اداره المولدات البخاريه وتكون جهود التوليد المتاحه 11 و 22 و6.6 كف

وقال: غالبا ماتكون محطات توليد الكهرباء بعيده عن مناطق الاستهلاك لذلك لابد من رفع قيمه الجهد Voltageحتي نتمكن من نقل الطاقه الكهربيه المنتجه الي اماكن ابعد وايضا لتقليل الفقد في الطاقه الكهربيه وايضا لتقليل مساحه مقطع الكابلات حيث انه من المعروف كلما زادت قيمه التيار الكهربي Current زاد قيمه مقطع الكابل ويتم رفع الجهد بواسطه محولات رفع Step Up Transformer الي جهودعاليه وفائقه مثل 66 و 132 و 220 و500 كف، وبالتالي تقل مساحه مقطع الموصلات اللازمه لنفس لنقل نفس كميه الطاقه الكهربيه وبالتالي تنخفض تكاليف انشاء خطوط النقل سواء كانت خطوط هوائيه O.H.L او كابلات ارضيه U.G.C وكذلك تنخفض كميه الطاقه المفقوده في عمليات النقل حيث ان Power Losses = I² XR R =Resistance of Cable، اي ان القدره الكهربيه المفقوده في خطوط نقل الطاقه الكهربيه تتناسب عكسيا مع مساحه مقطع السلك فكلما زاد مقطع السلك زادت الطاقه المفقوده وطبعا كلما زادت قيمه التيار الكهربي زادت مساحه مقطع السلك.

نقل الطاقه الكهربيه

يتم نقل الطاقه الكهربيه من محطات التوليد الي محطات المحولات بواسطه خطوط هوائيه او كابالات ارضيه وفي محطات النقل يتم تخفيض الجهد الي جهود تتناسب مع الجهود المستخدمه في شركات التوزريع وتكون قيمتها

11 و 22 و 33 كف و يتم تخفيض الجهد بواسطه محولات جهد Step Down Transformer ومنها الي شركات توزيع الكهرباء وكبار المستهلكين مثل مصانع الاسمنت والاسمده والبتروكيماويات والحديد ومعامل تكرير البترول

توزيع الطاقه الكهربيه

يتم توزيع الطاقه الكهربيه ذات الجهد المتوسط M.V من خلال خطوط هوائيه او كابلات ارضيه الي محولات التوزيع حيث يتم النزول بالجهد Step Down Transformer الي جهد 380 فولت ثلاث فازات وارضي علي سبيل المثال محول توزيع 0380. /11 ك ف، حيث جهد الملف الابتدائي 11 كف وجهد الملف الثانوي 380 فولت.