انعقاد المؤتمر الختامي لمشروع تأهيل الشباب للعمل في الموانئ بدمياط

انعقد المؤتمر الختامي لمشروع تأهيل الشباب للعمل في الموانئ البحرية بمنطقة المتوسط (YEP MED)،برئاسة اللواء بحري أحمد حواش ، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط و الذي تم تنفيذه بواسطة مؤسسة التعاون عبر الحدود التابعة للإتحاد الأوروبي بالتعاون مع معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى .

جاء ذلك بحضور اللواء بحري رضا إسماعيل ، رئيس قطاع النقل البحري ، و الدكتور علاء مرسي ، عميد معهد تدريب الموانئ ، اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط ، اللواء بحري رفيق جلال رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات و البضائع ، و الدكتور أكرم سليمان عميد كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري و إدوارد رودس رئيس المدرسة الأوروبية للنقل متعدد الوسائط (إسكولا) و مدير المشروع ، الدكتور عصمت الكرادشي ، منسق مؤسسة التعاون عبر الحدود في البحر المتوسط التابعة للإتحاد الأوروبي (ENI) .



كما شارك بالحضور اللواء بحري طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل و العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار ،و عدد من قيادات الهيئة ، الدكتور جمال عبد الناصر بمعهد تدريب الموانئ ، و ممثلين عن ( هيئة ميناء برشلونة ، ميناء فالنسيا ، هيئة موانئ المنطقة المركزية بإيطاليا ، ميناء مارسيليا ، ديوان البحرية التجارية و الموانئ بتونس ، شركة تطوير العقبة بالأردن )، جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، جامعة حورس ، الغرفة التجارية ، التعليم الفني بدمياط ، و لفيف من الشركات و التوكيلات الملاحية العاملة بميناء دمياط .

بدأ المؤتمر بكلمة اللواء بحري أحمد حواش ،رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، حيث رحب الحضور و أثنى على نجاح المشروع في تزويد الشباب بالخبرات الأساسية عن أنشطة الموانئ مع التركيز على مجالات التجارة الخارجية و التنمية المستدامة و لوجيستيات الموانئ البحرية ، حيث تم تدريب ( 476 ) متدرب من شباب الطلبة و الخريجين .

كما تقدم بالشكر لشركاء النجاح من معهد تدريب الموانئ و الشركات و التوكيلات الملاحية العاملة بالميناء نظرا لجهودهم في تدريب الطلبة و إعطائهم الفرصة لتطبيق المعلومات و الخبرات المكتسبة من خلال تطبيقها على أرض الواقع و توفير فرص عمل للمتميزين منهم . كما أبدى إستعداده التام لتقديم كافة سبل التعاون المستقبلي للمشاركة في مثل تلك المشروعات البناءة و التي تهدف إلى الإستفادة من طاقات الشباب و قدراتهم و العمل على تنمية الموارد البشرية و تأهيلهم لسوق العمل .

كما تخلل الحفل عروض تقديمية للجهات المشاركة في المنحة من جميع الدول الراعية .

و لى هامش المؤتمر تم توقيع مبادرة لتعزيز التعاون المشترك بين أطراف المشروع على المدى الطويل من خلال إنشاء منصة إلكترونية تحت إسم الأكاديمية الدولية للعلوم اللوجيستية بالموانئ (PILKA) و ذلك لتبادل المعرفة و الخبرات في مجال النقل البحري و اللوجيستيات من خلال تنظيم ندوات و ورش عمل و مؤتمرات بشكل دوري و كذلك تنظيم برامج تدريبية مشتركة للأطراف المشاركة ، مع التوسع في دعوة المزيد من الأطراف من الموانئ الأجنبية و مؤسسات التدريب المتخصصة في مجال النقل البحري و اللوجيستيات على مستوى العالم للإشتراك بها مستقبلا .

وفي نهاية الحفل تم تكريم الأطراف المشاركة في المنحة حيث تم توزيع شهادات تقدير للطلبة و المتدربين ، و تبادل الدروع بين هيئة ميناء دمياط و ممثلين الجهات المشاركة عرفانا بدورهم في إنجاح مشروع المنحة .