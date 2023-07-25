النصر السعودي يتعادل مع باريس سان جيرمان في مباراة ودية

سيطر التعادل السلبي على مواجهة النصر السعودي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد.

تبادل كلا الفريقان السيطرة على مجريات الشوط الأول، والذي شهد ظهور النجم الفرنسي سيكو فوفانا بمستوى مميز، في لقائه الأول رفقة النصر.

وفي شوط المباراة الثاني، وصل النصر في أكثر من مناسبة لمرمى دوناروما، لكنه نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة.

وخاض النصر السعودي 5 مباريات ودية حتى الآن استعدادا للموسم الجديد، حيث فاز في اللقاء الأول أمام ألفيرسا البرتغالي بهدفين دون رد، وانتصر في المباراة الثانية أمام نادي فارنزي بخسمة أهداف مقابل هدف.

وخسر في المباراة الثالثة أمام سيلتا فيجو الإسباني بخماسية نظيفة، كما تلقى خسارته الثانية أمام بنفيكا البرتغالي بـ (4-1)، ومواجهة اليوم انتهت بالتعادل السلبي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويواصل النصر استعداداته للموسم الرياضي الجديد "2023-2024"، والذي يشهد مشاركة العالمي في مسابقات "دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، ملحق دوري أبطال آسيا، كأس الملك سلمان للأندية العربية".