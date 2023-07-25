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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يشيد بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بمستشفى حورس العام بإدفو

مستشفى حورس بأدفو
مستشفى حورس بأدفو
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أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لأكثر من نصف مليون مواطن داخل أحد أهم الصروح الطبية ، وهو مستشفى حورس العام بإدفو ، والتى تم بدء التشغيل التجريبى لها منذ 4 أشهر لتساهم في رفع المعاناة عن أهالى قرى ومدن أكبر مركز على مستوى المحافظة>

وأكد المحافظ أنه أثناء جولته الميدانية الأسبوع الماضى بأقسام المستشفى المختلفة شهد منظومة عمل متطورة تقدم الخدمة العلاجية بجودة عالية ، لمواجهة حالات الطوارئ والحوادث ، بالإضافة إلى المترددين من المرضى وذلك بعد دعمها بـ 139 طبيب فى جميع الأقسام والتخصصات الطبية ، بجانب ٥٥٨ من أطقم التمريض حيث تم التعامل مع حوالى ٥٠ ألف متردد ، وإجراء أكثر من ٨٥٠ عملية كبيرة ومتوسطة ،بالاضافة إلى التدخل الطبى لحوالى ١٤ ألف و ٦٠٠ مريض بالعيادات الخارجية .

وأضاف محافظ أسوان بأن هذا الصرح الطبى الذى يمثل إضافة هامة للمنظومة الصحية بالمحافظة يضم 3 مبانى بها 176 سرير فى جميع التخصصات والأقسام ، وأيضاً  قسم العيادات الخارجية ، و 7 غرف عمليات لمختلف الجراحات ، بجانب قسم غسيل كلوى به 60 ماكينة غسيل ، بالإضافة إلى 18 حضانة و 18 سرير عناية مركزة ، علاوة على المكاتب الإدارية وسكن الأطباء .

ولفت إلى أنه بالتوازى تم التشغيل التجريبى لـ 4 مستشفيات أخرى هى الصداقة العام ، ومعهد الأورام ، والمسلة للحميات ، والرمد ،  بجانب 76 مركز طبى ووحدة صحية وذلك من بين 11 مستشفى و 112 وحدة صحية فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضاء على قوائم الإنتظار من خلال التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ، والتى سيتم إطلاقها بمحافظة أسوان خلال العام الحالى بهدف التوسع في تقديم الخدمات الطبية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

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مستشفى حورس العام بدء التشغيل التجريبي أخبار محافظة أسوان