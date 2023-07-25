محافظ أسوان يشيد بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بمستشفى حورس العام بإدفو

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لأكثر من نصف مليون مواطن داخل أحد أهم الصروح الطبية ، وهو مستشفى حورس العام بإدفو ، والتى تم بدء التشغيل التجريبى لها منذ 4 أشهر لتساهم في رفع المعاناة عن أهالى قرى ومدن أكبر مركز على مستوى المحافظة>

وأكد المحافظ أنه أثناء جولته الميدانية الأسبوع الماضى بأقسام المستشفى المختلفة شهد منظومة عمل متطورة تقدم الخدمة العلاجية بجودة عالية ، لمواجهة حالات الطوارئ والحوادث ، بالإضافة إلى المترددين من المرضى وذلك بعد دعمها بـ 139 طبيب فى جميع الأقسام والتخصصات الطبية ، بجانب ٥٥٨ من أطقم التمريض حيث تم التعامل مع حوالى ٥٠ ألف متردد ، وإجراء أكثر من ٨٥٠ عملية كبيرة ومتوسطة ،بالاضافة إلى التدخل الطبى لحوالى ١٤ ألف و ٦٠٠ مريض بالعيادات الخارجية .

وأضاف محافظ أسوان بأن هذا الصرح الطبى الذى يمثل إضافة هامة للمنظومة الصحية بالمحافظة يضم 3 مبانى بها 176 سرير فى جميع التخصصات والأقسام ، وأيضاً قسم العيادات الخارجية ، و 7 غرف عمليات لمختلف الجراحات ، بجانب قسم غسيل كلوى به 60 ماكينة غسيل ، بالإضافة إلى 18 حضانة و 18 سرير عناية مركزة ، علاوة على المكاتب الإدارية وسكن الأطباء .

ولفت إلى أنه بالتوازى تم التشغيل التجريبى لـ 4 مستشفيات أخرى هى الصداقة العام ، ومعهد الأورام ، والمسلة للحميات ، والرمد ، بجانب 76 مركز طبى ووحدة صحية وذلك من بين 11 مستشفى و 112 وحدة صحية فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضاء على قوائم الإنتظار من خلال التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ، والتى سيتم إطلاقها بمحافظة أسوان خلال العام الحالى بهدف التوسع في تقديم الخدمات الطبية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

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