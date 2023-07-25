لقاء عن التراث ومسرح عرائس ضمن أنشطة قصور الثقافة لأطفال الأسمرات

شهدت مكتبة مصر الجديدة بالأسمرات، حوارا مفتوحا بعنوان "تراثنا حياتنا" ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحدثت به شيرين عبد المولى، عن التراث المادي وغير المادي، موضحة مفهوم التراث وآلياته وعناصر التراث المادي مثل المعابد والآثار وغيرها، مشيرة أن التراث غير المادي مثل المهن التراثية والحكم والأمثال، والحكايات التراثية، والألعاب الشعبية، وأنواع التراث الثقافي المادي وغير المادي، وأضافت "عبد المولى" أن مصر تتميز بالتراث غير المادي في مجالات التقاليد والعادات والفلكلور والمعتقدات الشعبية والحرف اليدوية والحكايات والأغاني والألعاب الشعبية التي تعد جزءا من الحياة في مصر، فالتراث بأنواعه جزء مهم من هوية الدولة والمجتمع لذلك تسعى كل دولة للحفاظ على تراثها.

بالإضافة لعرض مسرحية "الوردة الزرقاء" تأليف وإخراج فاطمة المعدول، تحريك فريق عرائس جاردن سيتي، وتدور احداثها حول مفهوم تقبل الآخر وعدم التنمر. واختتم اليوم بفقرة ترفيهية للأطفال وعمل مسابقات ثقافية ولعبة الكراسي الموسيقية. وبالتوازي شهدت مكتبة 6 أكتوبر بالدقي عرض فقرة فنية لفريق أجيال بقيادة المخرج عمرو حمزة تضمنت فقرات استقبال بالعرائس، فقرة عرائس ماريونت وتنورة، وعرض مسرحية عرائس.

نظم الفعاليات الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وضمن الفعاليات المتنوعة لقصور الثقافة احتفالا بعدة مناسبات متزامنة، وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمعيات الثقافية برئاسة عبير الرشيدي.

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