قرعة كأس الكونفيدرالية.. تعرف على منافس الزمالك في دور الـ32

أسفرت قرعة كأس الكونفيدرالية، في نسختها الجديدة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، عن مواجهة نادي الزمالك في دور الـ32 مع الفائز من أرتا سولار الجيبوتي وهورسيد الصومالي.

ويشارك الزمالك، في كأس الكونفيدرالية، هذه النسخة بداية من دور الـ32، بعد إنهاء دوري الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

ويتواجد الزمالك، خلال الفترة الحالية في السعودية، استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية، ويبدأ مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس.