"تعليم الفيوم": ورش عمل فنية وعلمية خلال النشاط الصيفي بالمركز الاستكشافي للعلوم

نظم المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالفيوم، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عدد من ورش العمل خلال النشاط الصيفي بالفيوم، منها: “ورشة عمل وتدريب برنامج المونتاج، باستخدام برامج متقدمة، وتدريب روبوت بالأوردوينو ولغة البرمجة والأكواد، وورشة تدريب الفتيات والسيدات على الكروشية، وورش عمل استكشافية لمرحلة الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية واشتملت ( ورشة عمل علمية عن الجهاز الهيكلي بجسم الانسان باستخدام شاشة 3d، تعلم أجزاء جسم الإنسان باللغة الانجليزية وتكوين الكلمات بإستخدام البطاقات، العاب تنمية مهارات التركيز، الأرقام التصاعدية والتنازلية)”.

كما تم تنفيذ ورش عمل استكشافية لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى ( العد وتكوين الأرقام لعمل عداد الأرقام باستخدام مكرونة ملونة - لعبة التناظر وتجميع الأشكال المتشابهة - معلومات علمية عن الطيور، نشاط فني ورسم أشكال مختلفة للطيور ).

وتنفيذ ورشة عمل( تنمية مهارات الإبداع والتفكير والتركيز )، وكذالك ورشة عمل بحث علمي وإستكمال المشاريع البحثية للطلاب استعدادا لتشكيل فريق الباحثين الجدد، وورشة عمل أشغال فنية بالخيط وعمل مجسمات صغيرة، وورشة عمل استكشافية لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى اشتملت على( ورشة عمل علمية ، العاب تنمية مهارات التركيز، تعلم كلمات باللغة الإنجليزية).

وفي سياق متصل، أقام المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالفيوم، برنامج المدرب الصغير حيث تم تدريب 16 مدرب معتمد للمركز، كما تم تنظيم دورة تدريبية للطلاب (برنامج المدرب الصغير )، وأولياء الأمور ( الأوريجامي وعمل مجسمات ورقيات ) ، وإستهدفت البرامج التدريبية بناء الشخصية القيادية وتحمل المسئولية وترسيخ قيمة التعاون والتعامل داخل فريق العمل.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على المركز الاستكشافي للعلوم بالفيوم، فاتن خشت مدير المركز الاستكشافي للعلوم، وفريق العمل بالمركز، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، خلال فترة النشاط الصيفي، من خلال تنظيم عدد مميز من الأنشطة والتدريبات وورش العمل على أعلى مستوى للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.