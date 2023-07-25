مكتبة مصر الجديدة تقدم ورشة عمل "انت دكتور" للأطفال

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل ورشة عمل بعنوان أنا دكتور تهدف إلى التعريف بمهنة الطبيب للأطفال ، دور الطبيب في المجتمع ، الصفات التي يجب أن تتوفر في الطبيب ،وذلك صباح غدا الأربعاء بمقر المكتبة ٤٢ شارع العروبة مصر الجديدة .

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة إن مهنة الطبيب هي واحدة من أسمى وأعظم المهن والتي لا غنى عنها في كل مكان ؛ حيث أن مميزات مهنة الطب كثيرة ومتعددة ، الطبيب يحمل على عاتقه رسالة ومهمة عظيمة ، ومن الضروري أن يتعلم الأطفال ما يختص بمهنة الطبيب ؛ حيث أنه يتوجب تثقيفهم في كل مجالات الحياة ، كما أن ذلك يُعتبر حافزًا مهمًا لهم في خوض رحلة التعليم ؛ حيث يعطيهم تعرفهم على هذه المهنة دفعة للأمام كي يجتهدوا في دروسهم ، لعل منهم من يصبح طبيبًا ماهرًا ذات يوم.