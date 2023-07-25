الجزائر.. مقتل العشرات وإجلاء الآلاف بسبب حرائق الغابات الشديدة

أعلنت الجزائر، مقتل 34 شخصا بينهم 10 جنود، وجرح 26 أخرين، بسبب الحرائق الغابات الشديدة المشتعلة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت السلطات الجزائرية أنه تم إجلاء 1500 شخص من منازلهم في الفنانية وبجاية وزباربر والبويرة، خوفا عليهم بسبب تزايد الرياح العاتية وارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت أنه تم تسجيل 97 حريقًا هائلًا في 16 مقاطعة مما أثر على الغابات والمحاصيل والأراضي الزراعية.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية إن عشرة جنود قتلوا في إخماد الحرائق في بجاية .

وبحسب وسائل إعلام جزائرية فقد امتدت أعنف الحرائق في منطقة القبائل الجبلية شرقي الجزائر العاصمة إلى مناطق سكنية في مدينتي بجاية وجيجل الساحليتين ، بسبب الرياح العاتية.

وقالت السلطات إنها فتحت تحقيقا قضائيا في أسباب الحرائق.

شهد شمال الجزائر موجة حارة قياسية في الأيام الأخيرة ، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية الجزائري من احتمال استمرار درجات الحرارة التي تزيد عن 48 درجة مئوية حتى نهاية الشهر في شمال البلاد.

وقالت شركة الكهرباء والغاز الوطنية الجزائرية سونلغاز ، الإثنين ، إنها سجلت "ذروة تاريخية" في استهلاك الكهرباء.