ads
الثلاثاء 25 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي في سرقة حقائب السيدات بالنزهة

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة سرقة حقائب السيدات،  أثناء سيرهم بالطريق العام في منطقة النزهة.

وكان قسم شرطة النزهة تلقي بلاغا من سيدة تفيد فيه بقيام 4 اشخاص يستقلون توك توك بخطف حقيبة يدها اثناء سيرها بالشارع.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وهم ج.ن عاطل م.ا عاطل ، ع.ص عاطل ، س.ص عاطل وبأعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا ارتكاب وقائع سرقات بأسلوب الخطف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

5 سنوات معاقبة تشكيل عصابي محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة النزهة