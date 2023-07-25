المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي في سرقة حقائب السيدات بالنزهة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة سرقة حقائب السيدات، أثناء سيرهم بالطريق العام في منطقة النزهة.

وكان قسم شرطة النزهة تلقي بلاغا من سيدة تفيد فيه بقيام 4 اشخاص يستقلون توك توك بخطف حقيبة يدها اثناء سيرها بالشارع.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وهم ج.ن عاطل م.ا عاطل ، ع.ص عاطل ، س.ص عاطل وبأعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا ارتكاب وقائع سرقات بأسلوب الخطف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.