علماء يكتشفون حمضا نوويا غذائيا يساعد في إنقاص الوزن بصورة مذهلة

كشف فريق علماء أمريكي أن رؤى الأساس الجيني لتفضيلات الطعام تساعد في تحسين التغذية على أساس فردي، وتعد هذه الدراسة أولى الدراسات واسعة النطاق للجينات الوراثية المتعلقة بالنظام الغذائي، حيث اكتشف الباحثون ما يقرب من 500 جين يبدو أنها تؤثر بشكل مباشر على الأطعمة التي نتناولها.

وبحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، يقول الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها تمثل خطوة مهمة نحو استخدام علم الوراثة لدى الشخص لتطوير استراتيجيات تغذية دقيقة تساعد في تحسين الصحة أو الوقاية من الأمراض.

وقالت قائدة فريق البحث دكتورة جوان كول، أستاذة مساعدة في قسم المعلوماتية الطبية الحيوية في كلية الطب بجامعة كولورادو، إن "بعض الجينات التي حددناها مرتبطة بالمسارات الحسية - بما في ذلك تلك الخاصة بالتذوق والشم والملمس - وقد تزيد أيضًا من استجابة المكافأة في الدماغ، نظرًا لأن بعض هذه الجينات قد يكون لها مسارات واضحة للتأثير على ما إذا كان شخص ما يحب الطعام أم لا، فمن المحتمل أن يتم استخدامها لإنشاء ملفات تعريف وراثية حسية لضبط التوصيات الغذائية للشخص بناء على الأطعمة التي يحبن تناولها."

وقد استخدم فريق البحث الأميركي بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة، الذي يحتوي على بيانات من 500000 شخص، لإجراء دراسة ارتباط على نطاق الظاهرة PheWAS حددت الجينات الوراثية المرتبطة بقوة بالنظام الغذائي أكثر من أي عامل صحي أو نمط حياة، حيث تُستخدم دراسات PheWAS لإيجاد ارتباطات بين المتغيرات الجينية ذات الأهمية وطيف من السمات والسلوكيات البشرية، بما يشمل المدخول الغذائي.

وقالت دكتورة كول إن "الأطعمة التي يختار الشخص تناولها تتأثر إلى حد كبير بالعوامل البيئية مثل الثقافة والوضع الاجتماعي والاقتصادي وإمكانية الوصول إلى الغذاء، مشيرة إلى أنه "نظرًا لأن الجينات تلعب دورًا أصغر بكثير في التأثير على المدخول الغذائي من جميع العوامل البيئية، فإن هناك حاجة إلى دراسة مئات الآلاف من الأفراد لاكتشاف التأثيرات الجينية وسط العوامل البيئية، في حين أن البيانات اللازمة للقيام بذلك لم تكن متاحة حتى وقت قريب."

وأوضحت أن أحد التحديات في تحديد الجينات المرتبطة بالنظام الغذائي هو أن ما يتناوله الشخص يرتبط بالعديد من العوامل الأخرى، بما يشمل العوامل الصحية مثل ارتفاع الكوليسترول أو وزن الجسم وحتى الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

وكشف التحليل عن حوالي 300 جين مرتبطة مباشرة بتناول أطعمة معينة وأقل بقليل من 200 جين مرتبطة بالأنماط الغذائية التي تجمع الأطعمة المختلفة معًا، مثل تناول الأسماك بشكل عام أو استهلاك الفاكهة.

وذكرت الدكتورة كول إن نتائج "الدراسة أظهرت أن الأنماط الغذائية تميل إلى أن يكون لها تأثيرات وراثية غير مباشرة أكثر، مما يعني أنها مرتبطة بالعديد من العوامل الأخرى، مما يوضح مدى أهمية عدم دراسة الأنماط الغذائية في الفراغ، لأن تأثير نمط تناول الطعام على صحة الإنسان يمكن أن يتوسطه أو يتم الخلط بينه وبين عوامل أخرى."

كما تهتم دكتورة كول بدراسة ما إذا كان استخدام علم الوراثة للشخص لتكييف ملف نكهة نظام غذائي مصمم لفقدان الوزن بما يمكن أن يُحسن درجة الالتزام، إذ تعتقد أنه ربما يكون من الممكن أيضًا استخدام الرؤى الجديدة لتخصيص الأطعمة وفقًا للميول التي ترتبط بالجينات الوراثية للشخص.

وتابعت : "إذا علمنا أن الجين الذي يشفر مُستقبلات شمية في الأنف يزيد من إعجاب الشخص بالفاكهة ويعزز استجابة المكافأة في الدماغ، فيمكن استخدام الدراسات الجزيئية لهذا المُستقبل لتحديد المركبات الطبيعية أو الاصطناعية التي ترتبط به. بعدئذ، سيمكن معرفة ما إذا كانت إضافة أحد هذه المركبات إلى الأطعمة الصحية تجعل هذه الأطعمة أكثر جاذبية لهذا الشخص".