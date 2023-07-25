واشنطن تتقدم بشكوى ضد تكساس بسبب عوامات نهرية لصد المهاجرين

كشفت وزارة العدل الأمريكية اليوم عن تقديمها بشكوى قضائية ضد حاكم ولاية تكساس جريج أبوت بسبب رفضه إزالة عوائق عائمة وأسلاك شائكة على طول نهر ريو جراندي في محاولة لإغلاق الحدود الأمريكية ـ المكسيكية.



واعتبرت الوزارة الأمريكية ـ في بيان أوردته قناة (الحرة) الإخبارية اليوم ـ أن العوائق والحواجز النهرية على طول ريو جراندي تشكل خرقا لقانون الأنهر والموانئ الأمريكية الذي يحمي المجال المائي.





واتهم البيان ولاية تكساس بانتهاك القانون الفيدرالي من خلال إقامة حواجز في ريو جراندي دون الحصول على تفويض الفيدرالي المطلوب، مشددا على أن تكساس تحتاج إلى أذنا من فيلق المهندسين في الجيش الأمريكي لوضع أي بنية أو حاجز في ريو جراندي.



وطالبت وزارة العدل الأمريكية من المحكمة بأن تآمر حاكم ولاية تكساس جريج أبوت بإزالة كافة العوائق والحواجز العائمة التي تشكل خطرا على الملاحة في نهر ريو جراندي.



من جانبه، وجه حاكم ولاية تكساس جريج أبوت رسالة إلى الرئيس جو بايدن على خلفية الشكوى القضائية التي تقدمت بها وزارة العدل الأمريكية قال فيها إن "من صلاحياته حماية المصالح "السيادية" للولاية من خلال وضع العوامات"، داعيا في الوقت نفسه الرئيس الأمريكي إلى ضرورة تطبيق قوانين الهجرة الفيدرالية من خلال منع المهاجرين من المجازفة بحياتهم في مياه نهر ريو جراندي.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أبلغت ولاية تكساس أواخر الأسبوع الماضي أكدت أن العوامات الضخمة بالقرب من ممر إيجل باس في تكساس وضعت من دون إذن فيدرالي، وأن العوامات تعيق الملاحة النهرية على نحو غير قانوني.



