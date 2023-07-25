طائرات "لانسيت" الانتحارية.. العقبة أمام تقدم القوات الأوكرانية بمناطق النفوذ الروسي

لا تزال روسيا تتفنن في إيقاف تمدد القوات الأوكرانية في مناطق النفوذ الروسي على الأراضي الأوكرانية، والتي سبق أن سيطرت عليها القوات الروسية، وتتبادل موسكو وكييف من وقت لآخر حصتهما من السيطرة على تلك المناطق بعد معارك دامية بين الجانبين.

لكن القوات الأوكرانية أكدت، طبقًا لتقارير عسكرية، أن اعتماد الجانب الروسي على طائرات مسيرة من طراز "لانسيت" الانتحارية، يشكل أزمة حقيقة وعقبة في طريق تقدم القوات الأوكرانية على كافة المحاور الاستراتيجية، ولعرقلة التمدد الروسي على الأراضي الأوكرانية.

وبالرغم من محاولات أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني على صد الهجمات الروسية، إلا أن طائرات "لانسيت" لا تزال تشكل أزمة حقيقية للجيش الأوكراني، وتقف حجر عثرة أمام تقدم القوات الأوكرانية في هجومها المضاد الذي بدأته ضد نظيرتها الروسية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أكدت في وقت سابق على أن روسيا عملت على زرع عدد كبير من الألغام في طريق تقدم القوات الأوكرانية، وهو ما جعل القوات الأوكرانية تتحرك سيرًا على الأقدام لتجنب تفجير تلك الألغام في المعدات والمركبات.

وقالت تقارير عسكرية أوكرانية أن طائرات لانسيت الانتحارية الروسية سبق أن دمرت مدفعا فرنسيا ذاتي الحركة من طراز CAESAR، كما دمرت مدفع "هاوتزر" العملاق.