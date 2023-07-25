رئيس جامعة بنها يشهد حفل تخريج الدفعة 37 بكلية الطب البيطري

شهد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، حفل تخريج الدفعة 37 بكلية الطب البيطري "دفعة المرحوم محمد ممدوح".

وقال الدكتور جمال سوسة، إنه يحمل مشاعر الفخر والاعتزاز لانتمائه إلى هذه الكلية العظيمة التي تعلم بها على مدار خمس سنوات، واستطاع أن يحقق تفوقا سواء على مستوى الدراسة أو على مستوى الأنشطة والمسابقات التي قام بالاشتراك بها للتطوير من ذاته ورفع اسم الكلية عاليا، وتعيينه معيدا ثم تدرجه في الدرجات العلمية إلى درجة أستاذ ثم عميدا للكلية، ثم شغله عدة مناصب إدارية بالجامعة، وثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الجديدة وتعيينه رئيسا للجامعة.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن جامعة بنها على العهد ماضية تبني العقول وتصوغ القلوب لتسهم في بناء الإنسان أعظم ثروات الوطن وأساس تقدمه وعلوه ونجاحه، وأن أعظم ثروات الأمم على الإطلاق هو الإنسان وعليه فإن حسن استفادة الأمم من ثرواتها الطبيعية إنما يعتمد على رصيدها وكفاءة ثرواتها من البشر المسلحين بالعلم المتمكنين من أدوات البحث والتطوير.

ويذكر أن الحفل بدأ بالوقوف دقيقة حدادا على روح الطالب محمد ممدوح حسن الطالب بالفرقة الخامسة بالكلية.

حفل التخرج

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