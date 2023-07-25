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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن تفرض عقوبات على وزير دفاع مالي واثنين من القادة العسكريين لتعاملهم مع "فاجنر"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على وزير الدفاع واثنين من القادة العسكريين في مالي، بسبب تعاملهم مع شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأورد بيان صادر يوم الإثنين عن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن القائمة السوداء الأمريكية تضم وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في مالي، ساديو كامارا، ورئيس أركان القوات الجوية ونائبه، حيث اعتبر أنهم "متهمون" بالعمل عن كثب مع الشركة العسكرية الخاصة "فاجنر" منذ ديسمبر 2021، لتسهيل وجودها في مالي وتوسيعه.

وفي السابق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة، بسبب نشاطها في إفريقيا وأوكرانيا.

ويعني الإدراج في قائمة العقوبات تجميد الأصول في الولايات المتحدة ومنع المواطنين والشركات الأمريكية من التعامل مع المعاقبين.

الولايات المتحدة الأمريكية وزير الدفاع المالي اثنين من القادة العسكريين في مالي فاجنر العسكرية