الدكتور «محمد جار العلم» نابغة كلية هندسة المنصورة.. نشر 50 بحثًا علميًا وحصد جائزة الدولة التشجيعية عام 2022

لفت الدكتور "محمد إبراهيم جار العلم"، أستاذ مساعد الهندسة المدنية والبيئية بكلية الهندسة جامعة المنصورة، والباحث السابق في جامعة مونتريال بكندا ومعهد طوكيو للتكنولوجيا باليابان، أنظار العالم بأبحاثه العلمية المميزة، وفاز مؤخرا ضمن تسعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة بجوائز الدولة لعام ٢٠٢٢ للعلوم الهندسية.

وقال "جار العلم"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إنه بدأ مشواره العلمي عقب التخرج فى كلية الهندسة بجامعة المنصورة، وأضاف أنه حصل على درجة الدكتوراة في تخصص إزالة الملوثات المستحدثة من المياه النظيفة من الجامعة اليابانية في عام ٢٠١٥.

وأشار، إلى أنه عقب عودته إلي جامعة المنصورة، عكف علي تطوير أبحاثه علي مشواره البحثي علي مدار ما يقرب من ١٥ عاما، وتابع أنه أشرف على عدد من المشروعات البحثية الممولة بالتعاون مع مؤسسات علمية محليا ودوليا. وأكد "جار العلم" أنه نشر أكثر من ٥٠ بحثا دوليا في مجلات علمية متميزة متخصصة في مشروعات معالجة المياه والصرف الصحي والصناعي، وأضاف أنه حصل على عدة جوائز ومنها جائزة الدولة التشجيعية، وجائزة الجامعة التشجيعية.

وأوضح "جار العلم" أنه بدأ مشواره العلمي عقب التخرج في كلية الهندسة بجامعة المنصورة وتابع أنه حصل درجة الدكتوراة بتخصص إزالة الملوثات المستحدثة من المياه النظيفة من الجامعة اليابانية في عام ٢٠١٥. وأشار إلي أنه عقب عودته إلي جامعة المنصورة، عكف علي تطوير أبحاثه علي مشواره البحثي علي مدار ما يقرب من ١٥ عاما. وتابع أنه أشرف على عدد من المشروعات البحثية الممولة بالتعاون مع مؤسسات علمية محليا ودوليا.

وأكد "جار العلم" أنه نشر أكثر من ٥٠ بحثا دوليا في مجلات علمية متميزة متخصصة في مشروعات معالجة المياه والصرف الصحي والصناعي. وأضاف أنه حصل على عدة جوائز ومنها جائزة الدولة التشجيعية مؤخرا وجائزة الجامعة التشجيعية.



المنتدي الاوروبي للعلوم بمدينة مانشستر المملكة المتحدة



وتابع بأنه سبق له الفوز بمنح دولية مقدمة من المنظمة الأوروبية للعلوم والتكنولوجيا وتمثيل شباب الباحثين من قارة أفريقيا في المنتدى الأوروبي للعلوم بفرنسا والمنتدى الأوروبي للعلوم بالمملكة المتحدة.

وأوضح "جار العلم" أنه يتم اختيار أعضاء هيئة التدريس المرشحين لجائزة الدولة التشجيعية بناء علي التقييم للتاريخ البحثي وذلك إلي جانب التقييم للأبحاث العلمية المقدمة، وتابع أنه في النهاية يتم تجميع جميع التقييمات لكل باحث من أعضاء هيئة التدريس.

ومثل "جار العلم" مصر دولياً من خلال إلقاء محاضرات في مؤتمرات عالمية ومنها المؤتمر الدولي للهندسة البيئية ببولندا، والمؤتمر الدولي للهندسة والكمياء بسان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)، والمؤتمر الدولي للبيئة وإدارة المخلفات ببرشلونة (أسبانيا)، ومؤتمرات أخرى بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وكشف أستاذ مساعد الهندسة المدنية والبيئية بكلية الهندسة جامعة المنصورة عن أن أبحاثه تتركز على تطوير نظم معالجة صديقة للبيئة باستخدام مواد نانومترية ويمكن إعادة استخدامها للقضاء على الملوثات المستحدثة في المياه، وتابع أن كل الملوثات ظهرت مؤخرا في المسطحات المائية. وقال إنه من الصعب اكتشاف تلك الملوثات إلا عن طريق استخدام طرق قياس معقدة والتي تسبب هذه الملوثات مشاكل صحية عديدة حتى لو وجدت بتركيزات ضئيلة جدا.

وتابع أن تلك الأبحاث تساهم بشكل كبير في خطة التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، وتهدف إلي توفير بيئة نظيفة وتغظية المناطق المحرومة من الصرف الصحي.

وطور الدكتور "جار العلم"، بالتعاون مع مجموعات بحثية باليابان وطلاب الدراسات العليا بكلية الهندسة جامعة المنصورة، عدة مواد نانومترية لاستخدامها كمحفز ضوئي يعمل تحت أشعة الشمس الطبيعية لتكوين أيونات كيميائية تعمل على تكسير الملوثات المستحدثة إلى مركبات أبسط في التركيب الكيميائي وليس لها ضرر على البيئة وصحة الإنسان.

وعكف علي عدة دراسات وتحليلات بيئية واقتصادية التي من شأنها تعزيز فرصة تطبيق تلك التكنولوجيات على نطاق واسع.

ودعمت أكاديمية البحث العلمي أبحاثه ومولتها وذلك يرجع إلي توافقها مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة بتوفير مياه شرب آمنة صحيا وتوفير بيئة نظيفة خالية من الملوثات حيث دعمت مشروعه البحثي لاستخدام الجهد الكهربائي الخفيف لتكسير الملوثات المستحدثة الموجودة بمياه الصرف الصناعي من مخلفات مصانع البتروكيماويات والأسمدة.

المنتدي الاوروبي للعلوم بمدينة مانشستر المملكة المتحدة



كما مولته لعمل أبحاث تطور معالجة مياه، الصرف الصحي مؤخرا، وذلك بهدف إنتاج مياه معالجة تصلح لري المحاصيل المثمرة لتوفير مصادر بديلة لمياه الري. ونجح "جار العلم" في الحصول علي مشروع بحثي ممول من الولايات المتحدة بالتعاون مع جامعة أريزونا وجامعة عين شمس لتوليد الكهرباء من خلال نظام مبتكر لمعالجة حمأة الصرف الصحي مع المخلفات الزراعية كبديل عن حرق المخلفات.

وأعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس أكاديمية البحث العلمي يوم الأحد الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام ٢٠٢٢.

وجاءت جامعة المنصورة في المرتبة الأولى في الحصول على عدد الجوائز، حيث حصد ٩ من أعضاء هيئة التدريس جوائز الدولة (النيل، الرواد، التشجيعية). ومنهم الدكتور محمد إبراهيم جار العلم أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة المنصورة.